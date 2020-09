Twitch: torna l'inizativa SUBtember con sconti sugli abbonamenti ai canali preferiti

Per il quarto anno consecutivo Twitch propone l'iniziativa SUBtember, pensata per festeggiare e sostenere gli streamer e le loro community. Per tutto il mese di settembre sarà possibile abbonarsi ai propri canali preferiti risparmiando, maggiore è la durata dell'abbonamento e più alto sarà il risparmio.

All'acquisto di un nuovo abbonamento di qualsiasi livello sarà possibile ottenere i seguenti vantaggi:

20% di sconto sul primo mese dei nuovi abbonamenti ricorrenti di 1 mese

25% di sconto sui primi 3 mesi dei nuovi abbonamenti ricorrenti di 3 mesi

30% di sconto sui primi 6 mesi dei nuovi abbonamenti ricorrenti di 6 mesi

E' anche possibile applicare lo sconto SUBtember agli abbonamenti di livello 2 e 3, massimizzando ulteriormente il risparmio. L'offerta è valida fino al 30 settembre per tutti i livelli degli abbonamenti disponibili su twitch.tv (o subs.twitch.tv per gli utenti mobile), per ottenere lo sconto vi basterà accedere a Twitch e cliccare sul pulsante Abbonati sulle pagine dei canali di vostro interesse.

Le ricompense per gli abbonati includono generalmente accesso a emoticon personalizzate, lo stemma abbonato, il moltiplicatore di punti canali, visualizzazione delle trasmissioni senza pubblicità in alcuni canali e altri vantaggi esclusivi decisi dagli streamer. Se siete interessati potete approfittare del SUBtember per supportare il canale Twitch di Everyeye.it ed entrare a far parte dell'Orda ricevendo l'accesso esclusivo al canale Telegram e tanti altri bonus disponibili solo per gli abbonati.