Twitch utilizza il canale di Ninja per promuovere altri streamer di Fortnite

Dopo l'approdo di Ninja su Mixer, la piattaforma di streaming di videogiochi di Microsoft, Twitch ha deciso di utilizzare il "vecchio" canale dello streamer per promuovere altri giocatori di Fortnite. Inutile dire che i fan e alcuni "colleghi" di Ninja non l'hanno presa bene e sono corsi a protestare sui social network.

Gli sviluppatori hanno modificato la pagina principale del canale Twitch di Ninja con una scritta particolarmente efficace: "Lo streamer che cerchi è in un altro castello. Dai un'occhiata a questi canali live popolari". Nello spazio sottostante sono ovviamente presenti i riquadri che rimandano alle dirette effettuate dagli altri popolari streamer di Fortnite, tra cui figura anche DrLupo. Nonostante questo, tutti i video e le repliche delle "vecchie" dirette sono ancora accessibili.

Il noto streamer Keemstar ha commentato: "Quando crei un canale o un profilo sui social media, hai la consapevolezza che il canale è tuo. Fintanto che segui le regole, finché non infrangi i termini di servizio, il canale che crei, su cui lavori su quel sito, è tuo. E ora che Ninja se ne va, usano il suo canale per promuovere altri streamer? È così sbagliato e così incasinato". Dello stesso parere i fan di Ninja, che non le hanno di certo mandate a dire sui social network.

Tuttavia, Ninja probabilmente non sarà molto toccato dalla vicenda, visto che ha 50 milioni di buoni motivi per passare a Mixer.