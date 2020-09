Twitch Versus annunciato in Beta, un nuovo modo per gestire le competizioni

Gli eSports sono da sempre al centro dell’attenzione di Twitch e in particolare sono costanti gli investimenti sui Twitch Rivals, una serie di tornei realizzati con celebri streamer.

Ad aprile è stata lanciata la eSports Directory per facilitare la fruizione, la scoperta di nuovi canali e per imparare a giocare al meglio prendendo spunto dai giocatori professionisti.

Strumenti di concorrenza per rafforzare la community

Tanti nuovi giocatori sono pronti a farsi conoscere e Twitch vuole sostenerli grazie a una ulteriore democratizzazione nella creazione delle competizioni. Non tutti gli organizzatori, infatti, possiedono gli strumenti o le risorse necessarie per ospitare i tornei e per questo motivo Twitch vuole fare in modo che tutti gli organizzatori e i giocatori di ogni dimensione e livello siano in grado di farlo.

Oggi Twitch annuncia Versus Beta, una suite end-to-end di strumenti di competizione rivolta agli organizzatori, i giocatori e gli spettatori con ogni background e livello di esperienza. Gli organizzatori potranno creare, gestire e trasmettere in modo semplice e veloce le competizioni con le loro community.

Imparare dagli organizzatori delle competizioni

La beta è riservata a un gruppo di organizzatori selezionati, tra cui leghe eSports universitarie, sviluppatori e Twitch Rivals e Twitch Creators. L’obiettivo è quello di farvi accedere tutti il più velocemente possibile assicurandosi che tutti siano in grado di gestire le competizioni, sia complesse che casuali oltre che incorporare i feedback della community beta. Potete iscrivervi alla Beta di Twitch Versus e dialogare con gli sviluppatori entrando nel server Versus su Discord.