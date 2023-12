Twitch: visualizzazioni in calo a novembre 2023, League of Legends e GTA 5 i più visti

Lo scorso novembre è stato un mese lievemente negativo per Twitch in termini di visualizzazioni totali, che hanno registrato un sensibile calo rispetto a quanto raggiunto ad ottobre 2023.

Stando ai dati diffusi da Stream Elements e Rainmaker.gg, e riportati dal portale Games Industry, a novembre 2023 si sono toccate visualizzazioni pari a 1,72 miliardi di ore, in diminuzione del 3% rispetto alle 1,77 miliardi di ore raggiunge lo scorso ottobre. Nonostante ciò, dallo scorso aprile 2023, novembre stato anche il periodo in cui si è raggiunto il maggior numero di ore guardate giornalmente, facendo meglio di qualunque altro mese compreso nella stessa fascia temporale.

Per quanto riguarda i giochi più visti sulla piattaforma a novembre 2023, League of Legends, Fortnite e Grand Theft Auto V risultano i titoli di maggior successo. Per League of Legends e GTA V si tratta di un trend ormai ben consolidato: nel periodo compreso tra il primo gennaio e il 6 dicembre 2023, infatti, le due opere hanno accumulato il maggior numero di visualizzazioni dell'anno, rispettivamente 2,86 miliardi di ore e 1,2 miliardi di ore. Di seguito ecco i giochi più visti su Twitch nel 2023:

League of Legends - 2,86 miliardi di ore Grand Theft Auto V - 1,2 miliardi di ore Valorant - 916 milioni di ore Minecraft - 536 milioni di ore Counter Strike Global Offensive - 527 milioni di ore Dota 2 - 515 milioni di ore Fortnite - 490 milioni di ore World of Warcraft - 399 milioni di ore Apex Legends - 357 milioni di ore

Per ulteriori approfondimenti sull'annata non perdetevi le statistiche della community di Twitch relative al 2023.

Nel frattempo Twitch ha già fatto marcia indietro sul nudo artistico, soltanto 48 ore dopo aver annunciato le nuove politiche della piattaforma sull'argomento.