Twitch: visualizzazioni in calo a novembre nonostante God of War, Pokemon e Call of Duty

A novembre 2022 gli spettatori attivi su Twitch sono calati, continua dunque la decrescita della piattaforma dopo un boom partito a settembre 2020. A novembre gli spettatori hanno visto contenuti per 1.7 miliardi di ore, circa il 10% in meno rispetto al precedente mese di ottobre.

Si tratta del calo più corposo da giugno 2021, quando la piattaforma registrò un -15% per quanto riguarda le ore viste mensilmente. Ma quali sono i motivi di questo calo? Difficile dirlo, nonostante siano usciti giochi di assoluto richiamo come God of War Ragnarok, Pokemon Spada e Scudo, Call of Duty Warzone 2.0 e Call of Duty Modern Warfare 2, la fine di grandi tornei Esport potrebbe aver contribuito al calo, così come le vacanze per il Giorno del Ringraziamento, che contribuiscono ad allontanare gli spettatori da computer e smartphone.

Anche i Mondiali di Calcio potrebbero aver contribuito ad allontanare le persone da Twitch, dal momento che la piattaforma non ha accordi con la FIFA per trasmettere contenuti ufficiali della competizione. A ottobre Twitch ha registrato 1.8 miliardi di ore viste, da segnalare la crescita di Facebook Gaming e di YouTube Gaming, a testimonianza di come il mondo delle piattaforme VOD e streaming sia estremamente dinamico e competitivo.