Twitch World Cup: QTCinderella si scaglia contro Pokimane per i suoi commenti

Recentemente su Twitch ha preso piede la World Cup Challenge, semplicemente un torneo nel quale bisogna giudicare tra due streamer e decidere chi mandare avanti nella competizione. All'evento ha partecipato anche Pokimane, non senza qualche polemica.

QTCinderella (streamer specializzata in League of Legends) si è subito espressa in merito: "la storia della World Cup è assolutamente tossica ma speravo che Pokimane non l'avrebbe resa ancora peggio... lei però ha aggiunto del suo." Il riferimento è ai giudizi dati da Pokimane alle altre streamer, valutate in base alla bellezze e non alla propria professionalità o capacità di intrattenere il pubblico, Pokimane è attualmente la streamer femminile di maggior successo su Twitch e proprio per questo secondo QTCinderella dovrebbe dare il buon esempio evitando di parlare male delle altre colleghe.

Al momento la diretta interessata non ha risposto alle accuse di QTCinderella ma secondo molti non passerà troppo tempo prima che Pokimane si esprima con un video o con qualche commento pubblicato sui suoi canali social.

Pokimane ha firmato un contratto esclusivo con Twitch a inizio marzo dopo essere stata corteggiata anche da altre piattaforme (tra cui Mixer, YouTube e Facebook Gaming, probabilmente) tuttavia la celebre streamer ha scelto di continuare a trasmettere i suoi contenuti sul sito di Amazon.