Twitch x Amazon Luna, arriva il tasto dedicato: era stato annunciato nel 2020

Mentre prosegue il mistero relativo alla nuova IP in sviluppo per Amazon Luna, il servizio di gioco in streaming legato al colosso dell'e-commerce prosegue nel cammino di integrazione con altre realtà Amazon.

In particolare, la community internazionale segnala l'avvistamento di un nuovo step, che trasforma in realtà un annuncio risalente addirittura a due anni fa. Nel corso del 2020, con il reveal di Amazon Luna, era infatti stata confermata la volontà di integrare il servizio con la piattaforma di streaming di Twitch. Con anche quest'ultima proprietà di Amazon, il passaggio sembrava poter essere abbastanza immediato, ma così non è stato.



Di conseguenza, solamente in questi giorni la piattaforma viola ha iniziato ad accogliere un tasto dedicato ad Amazon Luna. Quest'ultimo, tuttavia - almeno per il momento - appare solamente nelle pagine espressamente dedicate ad un titolo, esattamente come potete verificare nel Tweet disponibile in calce a questa news. Nell'esempio, la scheda dedicata a Call of the Sea (sulle nostre pagine trovate la recensione a Call of the Sea) presente su Twitch consente ai frequentatori dell'Early Access di Amazon Luna che vi hanno collegato il proprio account Twitch di visionare il prompt "Gioca su Amazon Luna".



Per ora, il pulsante non è invece disponibile nel corso di dirette streaming che coinvolgano giochi presenti nel catalogo Amazon Luna.