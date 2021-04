Twitch e Youtube: Valkyrae verso l'addio, troppo odio online?

Valkyrae nel corso dell’ultimo anno e mezzo ha avuto un enorme successo, che l’ha portata a essere tra le stelle dello streaming più famose e seguite al mondo.

Ha scalzato Pokimane dalla classifica delle content creator più seguite; è diventata co-proprietaria (ha alcune quote, sostanzialmente) dei 100 Thieves ed è stata persino ribattezzata come la nuova "Regina di YouTube".

La sua ascesa fulminea potrebbe però concludersi prematuramente, come ha rivelato la stessa ragazza. Valkyrae ha detto infatti che ci sono molte possibilità che lei "passi al business e agli investimenti", lasciandosi alle spalle la sua celebrità.

"Ci sarà sicuramente un momento nella mia vita in cui esco soprattutto dai social media. Non voglio vivere in questo modo per il resto della mia vita ".

Una scelta motivata anche dal costante carico d’odio che si riversa sui profili delle content creator su Twitter e su altre piattaforme. "Non credo che questa fama sia davvero così appagante. È incredibilmente invasivo. La volontà di smettere è stata molto forte ultimamente”. “...le persone - specialmente sui social media - sono sempre alla ricerca del peggio di te. Vogliono trovare qualcosa di brutto su di te e usarlo contro di te. È spaventoso, davvero spaventoso. "

Insomma, al di là della questione relativa all'odio indiscriminato - e impunito - che circola nella rete, stiamo comunque stiamo assistendo ai primi addii di quella che ormai è da considerarsi la vecchia guardia dello streaming