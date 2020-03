Anche il TwitchCon 2020 è stato annullato a causa del Coronavirus

Dopo essere sbarcati per la prima volta in Europa lo scorso anno, gli organizzatori del TwitchCon avevano scelto nuovamente un palcoscenico del Vecchio Continente per l'edizione del 2020 prevista nei giorni 2 e 3 maggio, ovvero Amsterdam.

Purtroppo, a causa delle crescenti preoccupazioni in merito all'epidemia di Coronavirus (COVID-19), il TwitchCon 2020 è stato annullato. L'annuncio è stato effettuato tramite il profilo Twitter ufficiale dell'organizzazione, che in questi giorni ha monitorato attentamente la situazione: "Dire che siamo dispiaciuti perché non potrete partecipare allo show che stavamo preparando sarebbe riduttivo. Ma, come sempre, la salute e la sicurezza della comunità, dei dipendenti e di chiunque altro coinvolto nella preparazione del TwitchCon sono la nostra priorità principale".

L'organizzazione ha assicurato che si metterà in contatto con gli espositori e i visitatori per accordarsi sui rimborsi dei biglietti già pagati. Il TwitchCon è solo l'ultimo degli eventi annullati a causa del Coronavirus. In questi giorni hanno subito la stessa sorte anche l'attesissima Game Developers Conference 2020 di San Francisco, i campionati mondiali di Rocket League e alcune tappe del Capcom World Tour. Il Community Day di Pokémon GO è stato posticipato, mentre Bungie ha chiuso i suoi uffici per salvaguardare la salute dei suoi dipendenti. I videogiocatori e gli addetti al settore sono ora preoccupati per l'E3 2020 di giugno, nonostante l'organizzazione stia proseguendo con i preparativi.