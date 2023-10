TwitchCon 2023: l'evento di Las Vegas celebra e raduna streamer e utenti della piattaforma

Nel fine settimana fra il 20 e il 22 ottobre, per la prima volta la community globale di Twitch ha fatto capolino a Las Vegas nell'edizione statunitense della TwitchCon, che ha radunato migliaia di persone e creato una memorabile occasione di convivialità.

La convention ha chiamato a raccolta streamer, appassionati e curiosi che, per l'occasione, hanno potuto interagire fra loro di persona, anziché tramite la piattaforma di intrattenimento, in uno dei più grandi community event dell'anno.

La tappa a Las Vegas ha seguito le più recenti dell'edizione europea, che si è svolta a Parigi a luglio, e si è aperta con l’intervento di Dan Clancy, CEO di Twitch, che ha illustrato le ultime novità introdotte sul servizio e accennato ai progetti per il futuro della piattaforma (sono previste grandi novità per gli streamer).

L'evento negli USA ha ospitato iniziative di vario genere, tutte pensate per la grande rete di Twitch. Tra queste, i TwichRivals, in cui i gamer da ogni parte del mondo si sono dati battaglia, fino al Twitch Drag Showcase. C'è stata anche una proposta di matrimonio in diretta mondiale.

Largo spazio è stato dedicato proprio al gaming, naturalmente. Centinaia di streamer, videogiocatori, appassionati e anche professionisti del settore hanno contribuito all'evento con la loro presenza, emozionato gli spettatori con tornei di Apex Legends e Minecraft, mentre numerose aziende hanno offerto la possibilità di provare nuovi dispositivi e nuovi videogiochi, tra cui il nuovo Meta Quest 3 e Asgard’s Wrath 2.