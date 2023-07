TwitchCon 2023 fa tappa in Europa: si vola a Parigi con un evento pieno di sorprese

Pronti a volare a Parigi per il TwitchCon 2023? Anche quest'anno, la kermesse organizzata dalla piattaforma di streaming farà tappa in Europa con un evento che si preannuncia davvero pieno di sorprese, incontri con gli streamer e appuntamenti della community.

Lo scorso anno, la convention europea del TwitchCon ha saputo coinvolgere oltre 14.500 persone al RAI Amsterdam Concention Centre, facendo registrare un aumento di oltre il 65% dei partecipanti all'evento tenutosi a Berlino nel 2019, durante la prima edizione europea.

Per l'edizione 2023 del TwitchCon, i curatori della celebre piattaforma di streaming puntano a un successo ancora più ampio, merito dei tantissimi spettacoli in presenza che si terranno nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 luglio a Porte de Versailles.

Nella splendida cornice del centro espositivo della capitale francese, i partecipanti al TwitchCon 2023 potranno vivere in prima persona le emozioni dei Twitch Rivals, dei concorsi di cosplay e dei Drag Showcase, per non parlare dei tanti Community Meet & Greet che coinvolgeranno i creatori di contenuti più amati e seguiti dal pubblico.

La macchina organizzativa del TwitchCon 2023 ci dà quindi appuntamento all'8 e 9 luglio con un'edizione che sarà, anche per il mondo virtuale, "una preziosa occasione di incontro, una festa per ritrovarsi insieme e celebrare davvero tutto quello che Twitch rappresenta per la community". Qualora foste interessati, attraverso questo link potrete accedere al programma di TwitchCon Paris 2023, anche se ci sono moltissime altre sorprese riservate a tutti coloro che vorranno presenziare a questo evento.