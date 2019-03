TwitchCon: prima volta in Europa, il team Degliddei all'Apex Legends Challenge?

Per la prima volta nella storia i Twitch Rivals verranno giocati live dal 13 al 14 aprile al TwitchCon Europe e, ovviamente, non potevano che ospitare tornei dedicati ad Apex Legends e a League of Legends.

Per chi ancora non li conoscesse, i Twitch Rivals sono una serie di eventi dedicata esclusivamente agli streamer più famosi di Twitch (paragonabili, ormai a dei veri e propri Ambassador del marchio) che si sfidano in alcuni dei titoli più famosi del momento.

I dati rilevati in precedenza dalla stessa piattaforma di streaming hanno mostrato che gli streamer che hanno partecipato ai “Twitch Rivals” hanno visto un incremento di spettatori di ben il 20% e addirittura il 90% revenue derivante dalla pubblicità nei giorni in cui hanno partecipato all'evento.

Oltre al primo evento Twitch Rivals “live”, quest'anno sarà anche “la prima” del TwitchCon in Europa. Esiste anche un evento parallelo: la Road to TwitchCon, sponsorizzato da Twitch Prime, che ci accompagnerà sino all'evento principale.

I nostri Pow3r assieme a Hal e Stermy (il Team Degliddei che tanto bene ha fatto nello scorso appuntamento) potrebbero tornare per competere nell'Apex Legends Challenge che si terrà tra pochissimo, il 26 marzo.

Il prossimo 3 aprile invece ci sarà il League of Legends Showdown, sempre con le maggiori celebrità di Twitch.

A riprova del nuovo ruolo che la piattaforma di streaming di Amazon intende ritagliarsi nel mondo competitivo, proprio questa settimana è arrivato l'annuncio che FACEIT e T1 hanno concluso un accordo di partnership per il primo Apex Legends Invitational, trasmesso in diretta e in esclusiva su Twitch.