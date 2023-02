Il TwitchCon vola a Parigi! Ecco le date del nuovo evento in presenza

Dopo aver descritto le nuove opzioni di guadagno su Twitch per i creatori di contenuti, i responsabili della piattaforma di streaming annunciano la nuova edizione di TwitchCon, un evento che si terrà a Parigi presso il centro espositivo Porte de Versailles.

"Ogni giorno su Twitch si riunisce una community globale di milioni di persone che condividono una serie infinita di passioni, dal gioco allo sport, all’arte, fino ad arrivare ai talk-show e altro ancora", esordisce il Senior VP e General Manager di Twitch, Damian Burns, prima di spiegare che "tutti coloro che vorranno unirsi a noi a Parigi avrà modo di vedere la magia di Twitch prendere vita: le community che incontrano i loro streamer preferiti, spesso per la prima volta di persona, le competizioni Twitch Rivals, la creatività senza limiti in mostra nell'Artist Alley, ma anche tutte le imperdibili esperienze di brand che sarà possibile provare presso la nostra Expo Hall".

TwitchCon Paris 2023, per i curatori della piattaforma di streaming internazionale, sarà quindi l'occasione ideale per gli utenti di incontrarsi di persona e condividere i propri interessi e le passioni comuni, celebrano la varietà delle community che popolano Twitch.

La nuova edizione di TwitchCon aprirà i battenti a Parigi il prossimo 8 luglio, per poi concludersi il 9 luglio: i responsabili di Twitch promettono di organizzare numerosi spettacoli in streaming ed eventi come concorsi di cosplay, Drag Showcase, Community Meet & Greet, Twitch Rivals e tanto altro. L'edizione americana di TwitchCon si terrà a Las Vegas dal 20 al 22 ottobre 2023, anche qui in presenza e con tantissime attività che coinvolgeranno gli spettatori da casa e in presenza.