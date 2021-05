TwitchVarSport debutta sul canale di Everyeye.it stasera alle 21:00

Debutta su Everyeye TwitchVarSport, la trasmissione dedicata al calcio "chiacchierato morbido" di Marco Mottura e dei suoi compagni di avventura tra cui troviamo Ualone, Vitoiuvara, Simone "AKirA" Trimarchi, Roberto Vicario e Andrea Boscarino.

L’idea è semplice: un tifoso per ciascuna delle squadre "grandi", ma anche e soprattutto un gruppo di amici che raccontano le ultime vicissitudini del mondo del pallone. Senza peli sulla lingua, e senza i toni esasperati e gli eccessi che troppo spesso contraddistinguono il calcio.

Per lo sbarco assoluto su Everyeye un approfondimento sul campionato appena concluso, con uno sguardo alla stagione 2020/2021, al calciomercato e agli imminenti Europei. Un appuntamento che seguiremo una volta alla settimana, proprio su questo canale, con la redazione di TwitchVarSport. Insomma, se volete un talk show sul calcio raccontato come ci piace parlare di videogiochi su questi stessi lidi, non mancate, magari solo per la curiosità di scoprire un esperimento diverso dalla nostra usuale programmazione.

Il primo appuntamento con TwitchVarSport su Everyeye.it è previsto per stasera alle 21:00, ricordatevi che trasmissioni come questa sono possibili solo grazie al vostro supporto, potete supportare Everyeye.it abbonandovi al canale Twitch, se siete iscritti ad Amazon Prime non vi costerà nulla e ogni mese potrete decidere a chi donare la vostra sottoscrizione, senza vincoli di alcun tipo. Gli abbonati riceveranno l'accesso ai canali Discord e Telegram dell'Orda di Everyeye, oltre alla possibilità di guardare tutte le trasmissioni senza pubblicità.