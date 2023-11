Niente più Twitter/X su PS4 e PS5: Elon Musk pronto a risolvere

Come vi abbiamo annunciato negli ultimi giorni, presto verrà interrotto il supporto a X da parte di PlayStation 4 e PlayStation 5. Un colpo di scena potrebbe però cambiare le cose.

Proprio su Twitter, infatti, molti utenti hanno condiviso la notizia accompagnandola ad un commento per esprimere il loro disappunto, vista la comodità con cui era possibile condividere clip e screenshot sul social network. In maniera del tutto inaspettata, sotto uno di questi post è arrivato il commento di Elon Musk, che per chi non lo sapesse è il nuovo proprietario di Twitter e il responsabile del recente cambio di nome.

Il noto personaggio ha commentato la vicenda con un semplice 'Indagherò'. Per chi non lo sapesse, anche Xbox ha di recente interrotto il supporto a X: il motivo per cui le aziende si stanno allontanando dal social network è da ricercare nel sensibile aumento dei costi per l'implementazione di un sistema per la condivisione. Non possiamo quindi escludere che, pur di non rinunciare alla presenza delle acquisizioni fatte sulle console Sony e Microsoft, Musk sia pronto a prendere accordi speciali con i due colossi del mondo videoludico.

In attesa di scoprire come si evolverà la questione, vi ricordiamo che PlayStation 5 è al centro del nuovo trailer live action.