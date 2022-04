Two Point Campus come Harry Potter: il gestionale avrà un corso di Magia e Stregoneria

I ragazzi degli studi Two Point strizzano l'occhio agli appassionati di Harry Potter svelando in video il fittizio corso universitario di Magia e Stregoneria di Two Point Campus, il gestionale in uscita questa estate su PC, console e Game Pass.

I patiti dei romanzi, dei film e dei videogiochi della saga fantasy ideata da J. K. Rowling saranno in grado di trasformare il proprio ateneo in una piccola Hogwarts, all'interno del quale poter formare nuove generazioni di maghetti e partecipare alle attività edificando il proprio complesso universitario dei sogni.

Il corso di Magia e Stregoneria, nella fattispecie, vanterà tantissime tipologie di strutture, stanze e personalizzazioni legate a questo particolare percorso di studio e alle attività extracurricolari, il tutto proposto con il consueto piglio scanzonato che caratterizza da sempre le esperienze gestionali degli studi Two Point, basti citare in tal senso Two Point Hospital.

Date un'occhiata all'ultimo video gameplay e fateci sapere che cosa ne pensate al riguardo. Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo in ragione del recente annuncio del rinvio di Two Point Campus ci sarà da attendere fino al 9 agosto per poter cimentarsi nelle sfide gestionali e strategiche del titolo su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Game Pass.