Two Point Campus: creatività al potere nel video sulla personalizzazione dell'ateneo

Di ritorno dalla facoltà di magia e stregoneria di Two Point Campus in stile Harry Potter, i ragazzi degli studi Two Point dedicano il nuovo video diario del loro atteso gestionale universitario agli strumenti ingame che gli utenti potranno utilizzare per esprimere appieno la propria creatività.

Ad accompagnarci in questo nuovo "percorso informativo" sulle meccaniche di gameplay di Two Point Campus troviamo Gary Carr, Mark Smart e Chris Knott, rispettivamente il co-fondatore di Two Point Studio, Direttore Artistico e Capo delle Animazioni.

I tre esponenti della software house britannica illustrano il lavoro che stanno portando avanti per fornire agli appassionati la più ampia libertà di scelta tra stanze, corsi universitari, oggetti, personalizzazioni e abbellimenti per edificare il proprio campus dei sogni.

Prima di lasciarvi alle scene di gameplay dell'ultimo video diario di Two Point Campus, vi ricordiamo che il prossimo gestionale degli autori di Two Point Hospital sarà disponibile dal 9 agosto su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e in versione ottimizzata su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Sempre per il 9 agosto è atteso l'approdo di Two Point Campus nel catalogo digitale di Xbox Game Pass.