Two Point Campus: il gestionale ha una data d'uscita su PC, console e Game Pass

Gli studi londinesi di Two Point e la macchina promozionale di SEGA fissano in video la data di commercializzazione ufficiale di Two Point Campus, il "sequel indiretto" di Two Point Hospital che darà agli appassionati di titoli strategici l'opportunità di costruire e gestire un campus universitario.

In Two Point Campus sarà possibile edificare il complesso universitario dei propri sogni e occuparsi della gestione quotidiana dell'ateneo, dalle attività extracurricolari alla scelta dei corsi, il tutto proposto con il consueto piglio ironico e scanzonato che contraddistingue le esperienze gestionali degli studi Two Point.

Gli studenti della Contea di Two Point dovranno infatti partecipare a corsi a dir poco bizzarri, come quello di Gastronomia in cui saranno chiamati a creare manicaretti di dimensioni abnormi. I più portati per la tecnologia saranno invece indirizzati verso i percorsi formativi di Robotica, con docenti che asseconderanno il genio dei propri allievi aiutandoli a costruire dei robot giganti. Ciascuno studente avrà i suoi tratti caratteriali e bisogni da soddisfare, due fattori che concorreranno ad arricchire l'esperienza di gioco "classica" di un titolo che, come ogni buon gestionale che si rispetti, edificherà il proprio successo sulla profondità delle dinamiche economiche e manageriali.

Il lancio del gestionale universitario Two Point Campus è previsto per il 17 maggio 2022 su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con approdo immediato nel catalogo del Game Pass tanto su PC quanto su console Xbox.