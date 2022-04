Two Point Campus: il gestionale universitario subisce un rinvio su PC, console e Game Pass

Gli sviluppatori di Two Point Studios confezionano un nuovo video di Two Point Campus per illustrare la visione creativa del loro prossimo gestionale a tema universitario e per confermarne, purtroppo, il rinvio su PC, console e Game Pass.

"La nostra ambizione fin dall'inizio è stata quella di pubblicare Two Point Campus su tutte le piattaforme, PC e console, contemporaneamente e garantire la qualità e gli standard che la nostra community si aspetta da noi", esordisce il Game Director Mark Webley prima di fissare la nuova data di commercializzazione di Two Point Campus al 9 agosto 2022, tanto su PC quanto su PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

I tre mesi di sviluppo supplementari, riferisce Webley, saranno spesi dal team londinese per ottimizzare il titolo su tutte le piattaforme e garantire la migliore esperienza di gioco per tutti gli appassionati del genere.

Nell'annunciare il posticipo di Two Point Campus, gli sviluppatori inglesi confezionano un nuovo video ricco di scene di gameplay inedite e di indicazioni sugli interventi compiuti per evolvere il linguaggio ludico del capitolo precedente, Two Point Hospital. In conseguenza di questo rinvio, naturalmente anche l'approdo al day one di Two Point Campus su Game Pass (sia su console Xbox che su PC Windows) slitta al 9 agosto. Per saperne di più sull'ultima fatica gestionale degli studi Two Point, qui trovate il nostro speciale su contenuti e gameplay di Two Point Campus.