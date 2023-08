Two Point Campus, grandi novità: SEGA annuncia il DLC in uscita nei prossimi giorni

La follia universitaria nell'ottimo gestionale di Two Point Campus ideata dai ragazzi di Two Point Studios e SEGA ha ancora molto da offrire ai propri utenti e, come comunicato in via ufficiale tramite un video su YouTube, sappiamo che un nuovo DLC di Two Point Campus è in uscita tra pochissimi giorni.

"Scegliere cosa studiare può essere un'impresa riluttante, ma perché ingoiare il piatto sbagliato quando ci sono pillole migliori da ingerire?": è così che esordisce la descrizione del prossimo contenuto in arrivo per l'avventura targata SEGA. L'approdo di Two Point Campus: Medical School è previsto per il mese di agosto ed è pronto a far immergere i giocatori in una nuova incredibile esperienza. "Ogni giorno, decine di cittadini di Two Point si affisano ai campus medici della contea per la loro assistenza sanitaria".

Come comunicato dallo stesso team di sviluppo, sappiamo che i giocatori sono stati arruolati al fine di aiutare i malati della contea, i quali si ritroveranno a lottare tra la vita e la morte attendendo solo di essere salvati dai migliori gestori di Two Point. "Unisciti al paramedico errante vitality Johnson per curare i malati, affrontare i fastidiosi pirati e abbracciare la saggezza degli yeti. Le tue avventure nella medicina iniziano qui!". Two Point Campus: Medical School uscirà il 17 agosto su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e Steam. Siete pronti a dare il via ad un viaggio inedito? Con Two Point Campus la vita dagli ospedali all'università è un divertimento.