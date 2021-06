Two Point Campus: il nuovo gestionale è stato annunciato ufficialmente con un trailer

In occasione della Summer Game Fest gli sviluppatori di Two Point Studios hanno ufficializzato l'esistenza del nuovo gestionale Two Point Campus con un trailer di presentazione che ne anticipa le atmosfere colorate e divertenti.

Dopo il successo di Two Point Hospital, gli autori dell'acclamato gestionale stanno per tornare con un nuovo progetto che porterà i giocatori nel mondo dei college americani. Nella sinossi di Two Point Campus, anticipata qualche settimana fa dal Microsoft Store, si legge: "Crea l'università dei tuoi sogni con Two Point Campus, il nuovo gestionale ideato dai creatori di Two Point Hospital. Impara a conoscere i tuoi studenti, scopri le loro personalità e soddisfa i loro desideri e bisogni. Realizza edifici, scegli i corsi, assumi il personale migliore e crea una struttura accademica in grado di durare nel tempo".

"Speriamo che l'incredibile community di Two Point apprezzi la nuova libertà creativa che Two Point Campus introdurrà e che i nuovi giocatori siano incuriositi dalla sua ambientazione e dallo strano mondo che stiamo cercando di costruire, pieno del fascino e dell'umorismo che ci contraddistinguono" ha dichiarato il creative director Gary Carr.

Two Point Campus uscirà nel corso del 2022 per PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch e su Xbox Series X e PlayStation 5.