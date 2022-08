Two Point Campus risponde all'appello di Xbox Game Pass: nuovo gioco disponibile

È tempo di edificare l'università dei sogni all'interno della nuova ed eclettica produzione firmata da Two Point Studios: siete pronti a scoprire l'erede di Two Point Hospital?

Come promesso a suo tempo da Microsoft e da SEGA, per poter partire alla scoperta di Two Point Campus gli abbonati a Xbox Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate non dovranno acquistare il gioco. Tutti gli utenti del servizio possono infatti già trovare il gestionale incluso nel catalogo, accessibile senza alcun tipo di costo aggiuntivo.

Un ingresso al Day One di particolare rilievo, vista l'entusiastica accoglienza che ha circondato il titolo. Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di Two Point Campus, la produzione propone infatti un altissimo valore qualitativo, oltre che una mole contenutistica in grado di tenere i giocatori impegnati per centinaia di ore. Nei panni di rettore universitario, Two Point Campus ci consente di organizzare corsi di laurea in discipline improbabili, tra stregoneria, giostra cavalleresca e attività di spionaggio. Tra omaggi al mondo di Harry Potter e una contagiosa ironia, il titolo merita di essere avvicinato anche dai giocatori che non hanno particolare familiarità con il genere gestionale.



È dunque tempo di accumulare Kudosh in Two Point Campus e di edificare un ateneo spettacolare: direttamente in apertura a questa news, potete dare uno sguardo al trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Two Point Studios.