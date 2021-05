Two Point Campus: svelato da un leak il nuovo gioco degli autori di Two Point Hospital

Gli autori dell'acclamato Two Point Hospital sono pronti a tornare con un nuovo progetto, il Microsoft Store ha svelato infatti l'esistenza di Two Point Campus, nuovo gestionale prodotto da Two Point Studios e pubblicato da SEGA.

Questa la sinossi riportata nella pagina di Two Point Campus sul Microsoft Store: "Crea l'università dei tuoi sogni con Two Point Campus, il nuovo gestionale ideato dai creatori di Two Point Hospital. Impara a conoscere i tuoi studenti, scopri la loro personalità e soddisfa i loro desideri e bisogni. Realizza edifici, scegli i corsi, assumi il personale migliore e crea una struttura accademica in grado di durare nel tempo."



Two Point Campus sembra trasportare le meccaniche di Two Point Hospital in un nuovo contesto, ovvero quello dei campus universitari, al momento però non ci sono ulteriori dettagli e tutto quello che abbiamo è la breve sinossi, oltre ad un artwork che mostra il logo del gioco. Non ci resta che attendere l'annuncio ufficiale da parte di SEGA, il reveal potrebbe essere fissato per l'E3 di Los Angeles o per uno degli eventi che si terranno in concomitanza con la fiera, come il PC Gaming Show o il Future Games Show ma non è escluso che il leak possa costringere il publisher ad anticipare l'annuncio.