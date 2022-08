Two Point Campus: trucchi e consigli su come ottenere oro infinito

Se avete iniziato a giocare di recente a Two Point Campus, vi sarete sicuramente resi conto di quanto sia importante disporre di generose quantità di oro per la gestione dell'università. Se siete già al verde, vi proponiamo qualche consiglio su come accumulare rapidamente questa risorsa.

Il denaro è una risorsa essenziale per i giocatori di Two Point Campus, poiché spenderla permette di acquistare oggetti, completare le sfide e garantire uno stipendio a tutti i dipendenti affinché la struttura possa tenersi in piedi. Per vostra fortuna, esistono alcuni trucchi che permettono di ottenere istantaneamente grosse quantità di denaro, senza considerare la presenza di una modalità speciale del gestionale in cui è possibile ricevere risorse infinite.

Come sbloccare la modalità Sandbox

Se volete utilizzare i 'trucchi', allora non dovete fare altro che sbloccare la modalità Sandbox. Per chi non lo sapesse, si tratta di una sorta di Modalità Creativa all'interno della quale non vi sono limitazioni e il giocatore può personalizzare qualsiasi aspetto della partita, assegnandosi da solo anche cifre di denaro enormi (è possibile raggiungere i 100 milioni). Per accedere alla modalità Sandbox occorre ottenere 1 Stella in ciascuno dei primi quattro livelli della campagna principale. Raggiunto l'obiettivo, potrete rigiocare qualsiasi livello della campagna nella modalità Sandbox e sbizzarrirvi.

Come accumulare oro nelle modalità classiche

Se non volete usare mezzucci e volete ottenere oro in Two Point Campus in maniera 'pulita', allora dovrete sfruttare alcune meccaniche del gestionale per fare soldi facili. Uno di questi sistemi consiste nel proporre agli studenti un corso di Archeologia (rendendolo gratuito o fissando un costo davvero basso) e abbinarlo ad un sito di scavo: così facendo, potrete incitare gli stuenti a prendere parte agli scavi per poi vendere qualsiasi oggetto ritrovato. I reperti che si possono ricavare da un luogo del genere sono tanti e alcuni di questi possono valere anche 40 o 50.000 dollari, i quali vi torneranno davvero utili. Assicuratevi inoltre che gli studenti siano sempre ben motivati, perché in questo modo parteciperanno in maniera costante agli scavi e contribuiranno a trovare nuovi oggetti da vendere. Per ottenere qualche dollaro extra, inoltre, posizionate distributori automatici e cabinati in giro per il campus, così che gli studenti spendano i loro risparmi.

