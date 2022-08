Two Point Campus: trucchi per ottenere Kudosh infiniti

Come avrete intuito giocando a Two Point Campus, il nuovo gestionale di Two Point Studios, accumulare Kudosh è molto importante e può aiutare parecchio nella gestione del campus. Se non sapete come fare per ottenere questa risorsa, ecco qualche trucco.

Cosa sono i Kudosh?

In Two Point Campus non esiste solo il denaro, che è una valuta fondamentale per l'acquisto di oggetti e per il sostentamento dell'università. L'altra importante risorsa del gestionale prende il nome di Kudosh e consiste in una risorsa dalla quale dipendono alcuni fattori come l'umore degli studenti, il potere di attrarre nuove matricole verso i corsi disponibili e la valutazione in stelle dell'università.

Come accumulare Kudosh

Pur non essendoci in Two Point Campus codici particolari da immettere per ottenere istantaneamente grosse quantità di Kudosh, esistono alcune strategie utili per accumularne parecchi. Sono molte le azioni che si possono compiere nel gioco al fine di ottenere questa preziosa risorsa e quella principale consiste nel completare gli obiettivi: sappiate però che le ricompense vanno riscattate manualmente e non vengono automaticamente aggiunte all'inventario. Tra le altre fonti di Kudosh troviamo le ispezioni del campus, gli open day, la vincita di premi e l'aumento della valutazione in stelle dell'università.

Come ottenere Kudosh infiniti

Se volete giocare sporco, sappiate che esiste anche un modo per avere Kudosh infiniti. Tale trucco è lo stesso che vi abbiamo proposto nella guida su come ottenere denaro infinito in Two Point Campus e consiste nell'accedere alla modalità Sandbox. Tale modalità si può sbloccare ottenendo una stella in ciascuno dei primi quattro livelli della campagna: raggiunto l'obiettivo, potrete rigiocare le varie missioni nella modalità creativa e disporre così di un quantitativo spropositato di Kudosh.

