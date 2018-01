Two Point Hospital: annunciato l'erede spirituale di Theme Hospital

hanno annunciato, erede spirtuale direalizzato dagli autori del gioco originale, ora riuniti sotto un nuovo studio.

Questa la sinossi pubblicata sulla pagina Steam del gioco:

Progetta il tuo ospedale

Costruisci e personalizza l'ospedale, d'altronde è tuo, non solo con strutture di cura e diagnosi specializzate, ma anche con le ultime novità della tecnologia ornamentale!

Cura i tuoi pazienti

Pensi di avere le allucinazioni? Aspetta solo di vedere le altre malattie inusuali che affliggono gli abitanti della contea di Two Point. Prenditi cura dei malati, e prenditi anche i soldi, così ci guadagnano tutti. Cibo, divertimento e cure saranno ciò che dovrai offrire ai tuoi pazienti per farti consigliare a tutti gli amici ammorbati come loro! I soldi non crescono sugli alberi, sai.

Gestisci il tuo personale

Assumi personale, gestisci le loro richieste e assecondali. Crea una squadra di specialisti in grado di affrontare tutte le sfide sanitarie che gli affibbi e licenzia chi non ce la fa.

Espandi la tua struttura

Fai crescere il giro d'affari delle malattie per tutta la bellissima contea di Two Point. Fai ricerca sulle malattie e sviluppa nuove invenzioni per competere con le organizzazioni di assistenza sanitaria rivali.

Collabora e competi con gli amici

Una volta che avrai conquistato il mondo con il tuo impero sanitario, collabora con la comunità medica mondiale della contea di Two Point con progetti di ricerca congiunti o dimostra la tua bravura medica nelle sfide multigiocatore competitive.

Two Point Hospital sarà disponibile alla fine del 2018 su PC via Steam e altri store digitali.