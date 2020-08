Two Point Hospital compie 2 anni: update, free weekend su Steam e sconti su gioco e DLC

Gli sviluppatori dei Two Point Studios festeggiano il secondo anniversario dall'uscita di Two Point Hospital (partendo dall'esordio avvenuto su PC con la fase Early Access) e coinvolgono i fan vecchi e nuovi di questo apprezzato gestionale attraverso una serie di iniziative promozionali.

La prima sorpresa riservata agli utenti coinvolge tutte le piattaforme e assume la forma di un aggiornamento di Two Point Hospital che porta in dote un'espansione gratis per accedere ai Template delle Stanze. Grazie a questa funzione, i giocatori hanno finalmente l'opportunità di allestire le proprie stanze dei sogni e di salvarle per copiarle nella medesima struttura ospedaliera o riutilizzarne in altri nosocomi.

Oltre alla funzione per i Template delle Stanze e alla recente introduzione della modalità Sandbox in Two Point Hospital su PS4, Xbox One e Nintendo Switch, nei festeggiamenti per il secondo anniversario dall'uscita del titolo rientra anche il Weekend di Gioco Gratuito su Steam (già disponibile e attivo fino al 30 agosto) e una promozione che, sempre tramite le pagine dello store PC di Valve, consente agli utenti di acquistare il gioco o i singoli DLC con uno sconto del 70%.

Prima di lasciarvi al video celebrativo che campeggia a inizio articolo, vi ricordiamo che su queste pagine potete approfondire la conoscenza del successore spirituale di Theme Hospital leggendo la nostra recensione di Two Point Hospital per console a firma di Giovanni Calgaro.