Two Point Hospital: la data d'uscita svelata dal Microsoft Store?

Dopo l'arrivo su PC lo scorso anno, Two Point Hospital avrebbe dovuto arrivare anche su console nel 2019, ma il gioco fu poi rimandato per dare modo agli sviluppatori di ottimizzarlo al meglio. Adesso però potrebbe essere trapelata la data d'uscita del successore spirituale di Theme Hospital, perlomeno su Xbox One.

Il Microsoft Store ha infatti annunciato la pagina prodotto del gioco, segnando come data d'uscita del gioco su XBox One il 25 Febbraio 2020. Non si tratta ovviamente di una conferma ufficiale, dato che potrebbe trattarsi di un placeholder, e soprattutto non è chiaro se la data d'uscita possa essere la stessa anche su PlayStation 4 e Nintendo Switch, o se dovesse differire.

Lo Store dà anche qualche altra informazione, come ad esempio quella sul peso estremamente contenuto del videogioco, solo 100.84 MB, ed il supporto al 4K Ultra HD, oltre che agli achievement. Non ci sono invece informazioni sull'inclusione dei DLC e dei contenuti già usciti su PC (come ad esempio l'espansione Bigfoot di Two Point Hospital).

Nel dubbio noi intanto abbiamo cominciato a tirare fuori camice e stetoscopio dall'armadio. Voi nel frattempo per approfondire potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Two Point Hospital.

Quanto attendete l'arrivo del videogioco anche su console?