Two Point Hospital parte bene e debutta al secondo posto della classifica inglese

Two Point Hospital per console è partito con il piede giusto nel Regno Unito: il gioco SEGA ha debuttato al secondo posto della classifica retail, superato solo da Call of Duty Modern Warfare, che vede le sue vendite crescere del 30% rispetto alla settimana precedente.

Two Point Hospital è stato particolarmente apprezzato su Nintendo Switch dove sono state vendute il 55% delle copie fisiche totali, seguono PS4 con il 34% e Xbox One con il 12%. L'altra nuova uscita della settimana, Rune Factory 4, ha debuttato alla posizione numero 17 mentre Bayonetta e Vanquish spariscono completamente dalla Top 40, Hunt Showdown di Crytek esce invece dalla Top 20 posizionandosi alla posizione numero 29.

Classifica UK 1 Marzo 2020

Call of Duty Modern Warfare Two Point Hospital FIFA 20 Grand Theft Auto 5 Minecraft Nintendo Switch Edition Mario Kart 8 Deluxe Tom Clancy's The Division 2 Crash Bandicoot N. Sane Trilogy Star Wars Jedi Fallen Order Crash Team Racing Nitro-Fueled

Da segnalare il ritorno di Tom Clancy's The Division 2 in Top 10 (settimo posto) e di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy all'ottavo posto, entrambi spinti dai forti sconti applicati in questa settimana dai rivenditori britannici. Per il resto non si registrano particolari stravolgimenti nella classifica britannica, il mercato sta riprendendo a muoversi nuovamente dopo la relativa carenza di uscita di gennaio e febbraio, vedremo cosa accadrà durante il mese appena iniziato.