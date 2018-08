Two Point Hospital: il DRM Denuvo è stato violato poche ore prima del lancio

Two Point Hospital è disponibile da oggi su Steam ma SEGA (publisher del gioco) deve purtroppo scontrarsi con una brutta notizia: il DRM Denuvo utilizzato per proteggere il gioco dalla pirateria è stato violato in tempi record, fattore che andrà probabilmente ad influire negativamente sulle vendite del gioco.

I pirati sono riusciti a sfruttare una falla del motore Unity per accedere alla tecnologia Denuvo e rimuovere la protezione utilizzando un file DLL personalizzato. Al momento il publisher e gli sviluppatori non si sono pronunciati a riguardo e non sappiamo se a questo punto la compagnia deciderà di rimuovere del tutto la protezione. Two Point Hospital è ora disponibile su Steam al prezzo di 31.49 euro (anzichè 34.99 euro) in vendita con il 10% di sconto fino al 5 settembre.

"Crea un capolavoro di ospedale realizzando il più splendido - o funzionale - centro sanitario di tutta la Contea di Two Point.Ottimizza la struttura per aumentare il flusso di pazienti (e di denaro) disponendo corridoi, stanze e aree d'attesa come preferisci. Aggiungi edifici al tuo ospedale per accogliere il maggior numero possibile di pazienti. Disponi elementi decorativi e funzionali in tutta la struttura per migliorarne il prestigio, intrattenere i pazienti, aumentare la felicità e vincere i premi di fine anno."