Two Point Hospital: due ore di gameplay tratte dall'erede spirituale di Theme Hospital

A pochi giorni dalla pubblicazione su PC, il nostro Tommaso "Todd" Montagnoli" ha giocato per ben due ore a Two Point Hospital sul canale Twitch di Everyeye.

Durante la trasmissione, durata ben due ore, il Todd ha iniziato la progettazione di un nuovo ospedale illustrando le principali meccaniche del titolo e rispondendo alle sempre numerose domande degli spettatori intervenuti in chat. In Two Point Hospital i giocatori sono chiamati a costruire una struttura sanitaria, gestire e ottimizzare il flusso dei pazienti, disporre elementi decorativi per aumentarne il prestigio, curare strane malattie e ad espandersi in altri paesi.

Se vi siete persi la diretta, potete rimediare grazie alla replica che trovate in cima a questa notizia. Come sempre, la trasmissione è andata in onda sul canale Twitch di Everyeye, al quale siete caldamente invitati ad iscrivervi, requisito fondamentale per poter interagire con la redazione e gli utenti della community. Inoltre, se cliccate sul simbolo a forma di cuore, riceverete una comoda notifica sui vostri dispositivi prima delle future dirette, così non rischierete di perdervele!

Two Point Hospital è al momento disponibile solo su PC, ma gli sviluppatori hanno assicurato che verrà pubblicato anche su console.