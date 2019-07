Two Point Hospital: l'erede spirituale di Theme Hospital arriverà a fine anno su console

Dopo averci fatto indossare il camice digitale di portantini, chirurghi e infermieri con la versione PC di Two Point Hospital, gli autori dello studio Two Point e i vertici di SEGA Europe annunciano che l'erede spirituale di Theme Hospital arriverà a fine anno su PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

La triplice versione console della gemma gestionale della casa di sviluppo fondata da ex designer e programmatori provenienti dagli ormai chiusi studi Lionhead vanterà tutti i contenuti dell'edizione originaria, ivi compresi gli update gratuiti che ne hanno scandito il periodo post-lancio e, soprattutto, le espansioni Bigfoot e Pebberley Island.

A chi si avvicina solo adesso a questa esperienza strategica venata di black humor, ricordiamo brevemente che in Two Point Hospital lo scopo dei giocatori è quello di assumere il controllo di un intero ospedale e di attivarsi per fare in modo che il complesso garantisca le migliori cure ai pazienti e il più alto ritorno economico agli investitori, gestendo molteplici attività di manutenzione, amministrazione, ricerca e promozione. Il filmato dimostrativo che campeggia a inizio articolo aiuta a fare chiarezza sulle dinamiche di gameplay, oltre ovviamente alla nostra recensione di Two Point Hospital.

Per tutti gli altri, cominciate a riempire i distributori di lattine che le sale d'aspetto del nosocomio digitale di Two Point Hospital si riempiranno presto di pazienti virtuali su PlayStation 4, Xbox One e Switch!