Two Point Hospital: l'espansione Bigfoot è adesso disponibile per l'acquisto

Bigfoot, la prima espansione dell'acclamato Two Point Hospital, è adesso disponibile per l'acquisto su Steam. Per celebrare l'evento, lo studio di sviluppo ha pubblicato un trailer di lancio che potete osservare in apertura.

Bigfoot introduce, fra le altre cose, un'area completamente inedita a tema invernale, tre nuovi ospedali e ben trentaquattro folli malattie (come arti di ghiaccio, bardanza, morbo di Rousseau, abbaite, metropolismo meccanico, metropolismo rettiliano, lancirrotto e mostroidosi), nove delle quali modificano l'aspetto dei pazienti. In questa espansione dovremo affrontare le situazioni più disparate, come prendere in gestione la struttura sanitaria di un albergo pieno zeppo di clienti malati, rinnovare l'Istituto scientifico di una remota cittadina aprendo un ospedale di ricerca, e curare gli ospiti di una facoltosa famiglia che vive all'interno di un sontuoso castello. Bigfoot è adesso disponibile per l'acquisto al prezzo scontato di 8.09 euro, il filmato allegato alla notizia vi offre una piccola anteprima delle molteplici novità incluse nel DLC. Per giocare è necessario essere in possesso di una copia di Two Point Hospital. Se il video vi ha incuriosito ma non avete familiarità con il gioco, vi consigliamo di leggere la nostra recensione o dare un'occhiata alla replica della diretta Twitch in compagnia di Tommaso "Todd" Montagnoli.