Two Point Hospital: un nuovo video di gameplay con gli sviluppatori per la versione PS4

I ragazzi degli studi di Two Point si preparano al lancio della versione per console dell'omonimo gestionale ospedaliero Two Point Hospital, erede spirituale del celebre Theme Hospital, con un video di gameplay tratto da PS4 e giocato direttamente dagli sviluppatori.

Per mostrare le meccaniche di gioco e le novità della versione per console di Two Point Hospital, sono scesi in campo il Lead Designer Ben Huskins e la Senior Artist Lauren Woodroffe, in un filmato di quasi 12 minuti in cui conducono i giocatori attraverso le prime fasi di Hogsport, il livello di apertura del gioco.

Per chi non conoscesse il gioco, Two Point Hospital permette ai giocatori di assumere il controllo di un moderno ospedale con lo scopo di fornire ai pazienti le migliori cure possibili, tenendo sempre in considerazione il bilancio generale e il doveroso ritorno economico che spetta agli investitori, il tutto gestendo attività amministrative, sanitarie, di ricerca e promozione. Ovviamente non può mancare una buona dose di black humor.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che Two Point Hospital (di cui trovare la recensione a questo link) uscirà il 25 febbraio per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.