Two Point Hospital: positivi i primi voti della stampa internazionale

Two Point Hospital è disponibile da pochi giorni su PC, e sul web sono apparse le prime recensioni. L’erede spirituale dell’amatissimo Theme Hospital è stato accolto positivamente dalla stampa videoludica internazionale e nel momento in cui scriviamo presenta un Metascore pari a 84.

Fra i voti più entusiastici figurano il 100/100 di GamesRadar e il 90/100 di Shacknews, Dualshockers e CG Magazine. Proseguendo, troviamo l’87/100 di PC Gamer, l’85/100 di PC Games l’80/100 di Windows Central e The Sixth Axis e il 75/100 di Game Informer. Chiude PCGamesN con un 70/100. Sulle pagine di Everyeye il nostro Tommaso “Todd” Montagnoli ha premiato il gioco con un ottimo 8.5, affermando che “il titolo prodotto dai Two Point Studios e pubblicato da SEGA è un piccolo, grande gioiello, caratterizzato da uno stile inimitabile, che sa far tesoro dei vecchi insegnamenti di Bullfrog, riuscendo comunque a proiettarsi nel futuro. Non ci sono rivoluzioni, soltanto un buon numero di upgrade, eppure Two Point Hospital è un gestionale con la "G" maiuscola, che arriva -per giunta- in un'epoca dove il genere ha veramente bisogno di nuova linfa vitale. Inoltre, grazie all'interfaccia estremamente intuitiva, nonché ad una curva di apprendimento ben tarata, il titolo ha la possibilità di aprirsi anche a nuovi giocatori, il tutto senza mai cedere sul fronte della complessità e della profondità delle meccaniche”.