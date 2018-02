Two Point Hospital: il primo video gameplay dell'erede spirituale di Theme Hospital

Dopo l'annuncio a sorpresa dello scorso gennaio, Two Point Hospital si è mostrato per la prima volta in azione grazie a un video gameplay pubblicato da PC Gamer. Il filmato ci permette di guardare da vicino l'erede spirituale di: lo trovate in cima alla notizia.

La redazione di PC Gamer ha potuto provare Two Point Hospital in anteprima, pubblicando un video gameplay della durata di circa 8 minuti. Come è lecito aspettarsi da una produzione ispirata a Theme Hospital, le meccaniche consisteranno nel gestire le complesse dinamiche di un ospedale, a partire dalla costruzione della struttura fino ad arrivare al trattamento dei pazienti.

Nel team di sviluppo troviamo alcuni veterani che hanno lavorato a titoli come Black and White e Theme Park, per quello che si preannuncia un erede spirituale di Theme Hospital molto promettente. Ricordiamo che Two Hospital arriverà su PC verso la fine del 2018.