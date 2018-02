Two Point Hospital si mostra in un video gameplay commentato dagli sviluppatori

, il successore spirituale di, è stato svelato tra lo stupore generale dail mese scorso, ad oltre un anno di distanza dall'annuncio della loro partnership.

Quest'oggi, invece, è stato pubblicato sul canale ufficiale del gioco un video gameplay. Si tratta, a tutti gli effetti, del medesimo già mostrato da PC Gamer Weekender, ma questa versione è arricchita dal commento dei fondatori dello studio, Mark Webley e Ben Hymers. I due spiegano come costruire l'ospedale, come assumere il personale e come prendersi cura delle loro necessità. I membri dello staff, ad esempio, hanno bisogno di fare delle pause durante la giornata, un aspetto che i giocatori dovranno tenere in debita considerazione. Tra le altre cose, viene anche illustrata l'interfaccia utente, che pare semplice e intuitiva.

Trovate il video in apertura di notizia, buona visione! Vi ricordiamo che Two Point Hospital è atteso su Personal Computer entro la fine di quest'anno.