Two Point Hospital: Sonic si trasforma in un dottore con i nuovi contenuti gratis

SEGA continua a festeggiare il trentesimo anniversario di Sonic in ogni modo e coinvolgendo anche vari giochi da lei prodotti, come Two Point Hospital. Nel gestionale ospedaliero realizzato da Two Point Studios, infatti, sono ora disponibili contenuti scaricabili tutti a tema Sonic The Hedgehog, disponibili gratis per i giocatori.

Il Sonic The Hedgehog Pack è disponibile per tutte le versioni del gioco (PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch) e mette a disposizione diversi costumi ispirati ai personaggi principali della storica serie Platform: oltre a Sonic, potremo personalizzare i medici, psicologi e dipendenti del nostro ospedale con elementi ispirati a Tails, Knuckles ed Amy, oltre a poter inoltre decorare le varie aree di gioco con vari oggetti (quali ad esempio state) basati sull'iconico porcospino blu. Non mancano nemmeno gli immancabili anelli d'oro come strumenti di decorazione, volti a rendere sempre più affascinante e stravagante il nostro ospedale.

Per i fan di lunga data di Sonic e amanti di Two Point Hospital si tratta quindi di un crossover intrigante che dona una personalità ancora maggiore all'avvincente titoli simulativo uscito originariamente nel 2018 e oggi disponibile anche nella versione Jumbo Edition comprensiva di tutti i DLC. Per i possessori delle console Microsoft ricordiamo inoltre che il titolo è uno dei 2 giochi Xbox giocabili gratis nel weekend fino al primo agosto 2021. Non solo, Two Point Hospital è giocabile gratis anche su Steam fino al prossimo 2 agosto, mentre su Switch ci sarà la prova gratuita fino al 3 agosto. Per ulteriori approfondimenti ecco la nostra recensione di Two Point Hospital versione console.