Microsoft regala 2 giochi su Xbox ma solo per il weekend, fino al primo agosto 2021

Microsoft ha annunciato quali sono i due giochi gratis disponibili per questo weekend di Free Play Days: si tratta di Space Engineer e Two Point Hospital: Jumbo Edition, che saranno disponibili per tutti gli utenti Xbox dal 29 luglio 2021 e fino al successivo primo agosto.

La Jumbo Edition di Two Point Hospital è la versione completa contenente tutti i contenuti scaricabili realizzati nel corso del tempo per la simulazione ospedaliera sviluppata da Two Point Studios e pubblicata da SEGA, dove lo scopo principale sarà quello di costruire la nostra personale clinica tenendo conto di tantissimi aspetti quali efficienza della struttura, spese economiche e ricavi ottenuti tramite le nostre operazioni. Per farvi un'idea ancora più chiara sul titolo potete leggere la nostra recensione di Two Point Hospital. Space Engineer, realizzato da Keen Software, è invece un sandbox open world ambientato nello spazio e fortemente incentrato sull'esplorazione, che prevede sia elementi single player che multiplayer.

Si tratta di due produzioni leggere ma accattivanti, perfette per passare un weekend fatto di spensieratezza e divertimento. Come al solito, una volta terminato il periodo di prova gratuita, sarà necessario acquistare i singoli titoli per poter continuare a giocare. Restando in tema di giochi gratis, eccovi i Games with Gold per Xbox di agosto 2021.