Tyler1: la redenzione del giocatore più tossico di League of Legends

, per chi non avesse il piacere di conoscere il personaggio di cui stiamo parlando, è stato il giocatore più tossico della storia di League of Legends. Bannato “” dalla stessa Riot, evidentemente la compagnia l'ha perdonato permettendogli di tornare a streammare.

E ha immediatamente infranto ogni record di visualizzazioni.

Nella giornata di ieri, dopo aver ampiamente annunciato il proprio ritorno nelle scorse settimane, il giovane ha dato il via al suo primo stream "post ban". La sua trasmissione ha avuto talmente tanto successo da demolire il record di visualizzazioni precedentemente detenuto dal giocatore dei SK Telecom T1 Lee "Faker" Sang-hyeok, il quale aveva raggiunto circa 245.000 spettatori simultanei all'inizio della sua avventura su Twitch a febbraio dello scorso anno.

La trasmissione di Tyler1, invece, ha superato senza sforzo i 300.000 spettatori in meno di 20 minuti. Inoltre, la trasmissione ha generato talmente tanto traffico da mandare in collasso Twitch.

Esatto, subito dopo l'inizio dello streaming di Tyler1, la popolare piattaforma ha iniziato a generare errori andando in crash più volte. Twitch non ha comunque confermato che lo stream di Tyler1 sia stato il motivo per cui la piattaforma ha iniziato a riscontrare problemi, ma tant'è.

Nonostante le difficoltà tecniche, il numero di spettatori ha continuato a salire, così come le donazioni al suo canale. Le iscrizioni e le donazioni (in denaro sonante ovviamente) non si sono arrestate nemmeno quando il picco massimo di spettatori ha raggiunto quasi quota 400.000 utenti connessi.

Una cosa che mancava questa volta, però, è stata la tossicità del personaggio, il quale pare aver intrapreso la via del ravvedimento e del buonismo. Il ragazzo è infatti passato alla storia per i suoi comportamenti antisportivi e - appunto - tossici oltre ogni ragionevole misura.

Buonismo o abile attore che sia, Tyler1 si conferma come un personaggio estremamente sfaccettato e "caratteristico" che riesce comunque a farsi seguire sempre e comunque dalla community, permettendogli di generare profitti niente male.