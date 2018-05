Tyranny e Abzù tra i nuovi giochi inclusi nel Vault di Origin Access

Electronic Arts continua ad aggiornare il Vault di Origin Access, e lo fa proponendo una nuova lista di videogiochi third party. Tra i titoli di maggiore spicco, questa volta troviamo nomi come Tyranny e Abzu.

Di seguito, vi forniamo l'elenco completo delle new entry annunciate da Electronic Arts:

Commander Edition

Abzu

Kingdom: New Lands

Gonner

Europa Universalis 3 Complete

Knights of Pen and Paper: +1 Edition

The Guest

Hearts of Iron 3

Victoria 1 Complete

Tyranny è il recente RPG svilppato da Obsidian Entertainment, accolto con favore dalla critica, ma che sul fronte delle vendite non ha soddisfatto appieno le aspettative di Paradox Interactive. Abzù, si presenta invece come una suggestiva avventura alla scoperta delle profondità degli oceani marini. Il titolo di Giant Squid è stato particolarmente apprezzato per la direzione artistica e la sua riuscita colonna sonora. Origin Access è un servizio che permette agli utenti PC di accedere gratuitamente a una serie di giochi selezionati tramite abbonamento mensile (3,99 euro) o annuale (24,99 euro).