U-Play Online annuncia eSports Life, il primo simulatore di Pro Gamer

ha annunciato ufficialmente eSports Life, simulatore di Pro Gamer che godrà anche delle licenze ufficiali di quattro prestigiosi team, ovvero

Obiettivo del gioco è quello di simulatore la vita del giocatore professionista, impegnato tra allenamenti e competizioni in giro per il mondo. Il team U-Play ha sviluppato in passato YouTubers Life, uno dei 100 titoli più venduti su Steam nel 2016, con questo nuovo progetto la compagnia vuole riscuotere un successo persino maggiore, come dichiarato dal Game Director Guillermo Aguilera.

eSports Life arriverà su PC e Mac durante l'autunno, nelle scorse ore è stata aperta la pagina ufficiale su Steam.