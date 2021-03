Ualone, PlayerInside e Falconero si sono sfidati in un quiz sui videogiochi: chi ha vinto?

Se la maratona Everyeye Non Stop si è rivelata un successo, è stato ovviamente merito vostro, che ci avete seguiti e supportati in maniera calorosa. Noi ci abbiamo messo del nostro, organizzando un gran numero di iniziative che vi hanno intrattenuto lungo tutte e 48 le ore.

Tra i momenti più memorabili non possiamo non menzionare il quiz sul mondo dei videogiochi che ha visto sfidarsi i nostri illustri ospiti Ualone, PlayerInside e Falconero, alcuni dei content creator più noti e apprezzati del settore, con la partecipazione di Dario Moccia. Nella serata di giovedì si sono dati battaglia in differenti categorie come "Nuovi Giochi", "Giochi in Uscita", "Game Designer", "Retrogaming" e "Curiosità", mentre gli spettatori della trasmissioni intervenivano per aiutarli o metterli in difficoltà.

Chi ha vinto? Se avete partecipato all'evento in diretta sul canale Twitch di Everyeye, allora sapete benissimo come è andata finire. Se invece non avete potuto seguirci, non temete! Potete recuperare grazie alla replica che trovate in apertura di notizia! Già che ci siete, iscrivetevi al canale Twitch di Everyeye e attivate la ricezione delle notifiche sui vostri dispositivi, così non rischierete di mancare ai futuri appuntamenti.