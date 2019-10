Uber Eats offre doppi punti XP per Call of Duty Modern Warfare, anche in Italia

Uber Eats annuncia una collaborazione con Call of Duty per dare ai giocatori italiani e ai fan di Uber Eats un vantaggio competitivo imperdibile: Doppi Punti Esperienza (2XP) da utilizzare in Call of Duty Modern Warfare, disponibile da oggi.

Per ottenere questo vantaggioso bonus, basta effettuare un ordine con Uber Eats. Utilizzando il codice promozionale CODMW2019IT da oggi fino al 3 novembre, si riceverà il bonus esperienza Call of Duty via email.

I fan riceveranno anche fantastici premi in base all’ordine di arrivo delle richieste, tra cui T-Shirt, la Dark Edition Modern Warfare di Call of Duty e copie digitali del gioco. Inoltre, ai nuovi clienti di Uber Eats saranno offerti sconti vantaggiosi sui loro primi ordini.

Guillain Borde, general manager di Uber Eats Italia ha affermato: "Come partner esclusivo di Call of Duty Modern Warfare, Uber Eats è lieta di premiare i fan con gli ambitissimi codici 2XP. Che i giocatori abbiano voglia di un Poké prima di iniziare la sfida o di un burrito a metà partita, Uber Eats è l'app di food-delivery perfetta per soddisfare ogni esigenza in meno di 30 minuti”.