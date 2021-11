Ubi35: giveaway, giochi gratis, sconti e ricompense per i 35 anni di Ubisoft

Ubisoft festeggia il suo trentacinquesimo anniversario con l'iniziativa Ubi35, per due mesi la compagnia francese celebrerà questo traguardo con eventi, regali, giveaway e tante altre sorprese che verranno presto svelate.

"È il nostro 35° compleanno! 35 anni di mondi affascinanti creati per il tuo divertimento. Festeggeremo con due mesi di eventi speciali, regali e retrospettive. Unisciti a noi per scoprire nuovi mondi e riscoprire i tuoi preferiti."

Da segnalare gli sconti sullo store di Ubisoft per acquistare a prezzo ridotto giochi come Rainbow Six Siege, Watch Dogs Legion, Assassin's Creed Valhalla, Immortals Fenyx Rising e tanti altri. Disponibili anche ricompense gratis per Ghost Recon e giveaway oltre ad una serie di free weekend, si parte questo fine settimana con Ghost Recon Breakpoint gratis e giocabile liberamente fino all'8 novembre.

Nelle prossime settimane Ubisoft svelerà altre iniziative per festeggiare il trentacinquesimo anniversario, vi invitiamo a tenere d'occhio il sito Ubi35 per tutti gli aggiornamenti in merito. Quest'anno Ubisoft manca all'appello del Natale con i suoi blockbuster (con la sola eccezione di Just Dance 2022) ma la casa francese sta sviluppando una nuova serie di giochi next-gen ed esperienze in arrivo con l'obiettivo di espandersi oltre il mercato dei giochi premium, puntando maggiormente anche sui free to play e sulle community multiplayer online.