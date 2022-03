Ubisoft, 20 giochi in un grande showcase prima dell'E3: il rumor di Tom Henderson

Stando ad un nuovo leak dell'insider Tom Henderson, Ubisoft starebbe pianificando un nuovo grande evento in cui andrà a presentare circa 20 dei suoi titoli attualmente in via di sviluppo ed in arrivo nei prossimi mesi ed anni.

Per evitare che gli annunci venissero offuscati dalla concorrenza, l'evento doveva svolgersi prima del presunto E3 di quest'anno, ha specificato Henderson. Tuttavia, i recenti eventi mondiali sembrano aver mettere in pausa i piani del publisher francese.

L'insider, solitamente tra i più affidabili, sostiene che 20 giochi Ubisoft sono pronti ad una prossima presentazione, e molti se non tutti dovrebbero confluire all'interno di questo grande showcase. Tra le produzioni previste per l'evento ci sarebbero Assassin's Creed Infinity, Assassin's Creed Rift, Beyond Good & Evil 2 (che però è ancora in pre-produzione per Jason Schreier), Immortal Fenyx Rising 2, i titoli legati a Prince of Persia, Skull & Bones e molti altri. Di seguito la lista completa:

Skull & Bones

Avatar: Frontiers of Pandora

The Division Heartland

Immortals Fenyx Rising 2

Assassin's Creed Rift

Assassin's Creed Infinity

Ghost Recon Frontline

XDefiant

Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake

Prince of Persia (titolo sconosciuto)

The Crew 3 (Project Orlando)

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Roller Champions

Beyond Good & Evil 2

Splinter Cell Remake

The Division Mobile

La lineup andrà ad arricchirsi con alcune produzioni mobile tratte dalle maggiori IP di Ubisoft, e secondo l'insider le IP di Assassin's Creed, Splinter Cell, Settlers e Rocksmith potrebbero essere coinvolte. Le fonti di Henderson sostengono di avere conoscenze dirette dei piani di Ubisoft, ma naturalmente vi invitiamo a prendere quanto riportato con le dovute cautele nell'attesa di eventuali annunci da parte della compagnia d'Oltralpe.