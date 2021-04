Ubisoft: nel 2021, addio al multiplayer di Ghost Recon Future Soldier e R6 Vegas

Dopo aver fissato la data di chiusura dei server di Assassin's Creed 2 e Far Cry 2, i rappresentanti di Ubisoft annunciano che, entro la fine del 2021, l'azienda transalpina spegnerà in via definitiva i server multiplayer di Ghost Recon Future Soldier e dei due capitoli di Rainbow Six Vegas.

Con un post pubblicato sulle pagine del proprio blog, i portavoce di Ubisoft informano i propri appassionati che nel corso del 2021 assisteremo alla chiusura di tutte le funzionalità in rete (e quindi anche delle modalità multiplayer) di diversi videogiochi.

I titoli interessati saranno Ghost Recon Future Soldier (PC, Xbox 360 e PS3), Rainbow Six Lockdown (PC, PS2 e Xbox), Rainbow Six Vegas (PC, Xbox 360, PS3 e PSP) e Rainbow Six Vegas 2 (PC, Xbox 360, PS3 e in retrocompatibilità su Xbox One e Xbox Series X/S). Non sono ancora chiare le esatte tempistiche di chiusura dei server.

L'intervento di Ubisoft, ad ogni modo, comporterà la definitiva conclusione di tutte le attività online nei giochi in questione, a prescindere dalla propria piattaforma di riferimento: i curatori del blog di Ubisoft precisano inoltre che non sono previsti rimborsi per la valuta ingame non spesa al momento della disattivazione dei server. Anche tutte le ricompense legate al programma Ubisoft Connect saranno inaccessibili, ma sarà comunque possibile continuare a giocare alle modalità singleplayer dei titoli in questione.