Ubisoft: 950 milioni di utenti su 200 giochi per la casa di Assassin's Creed

Nel corso degli anni, Ubisoft si è saputa affermare come una delle compagnie più importanti nell'intero panorama videoludico. La casa d'Oltralpe ha creato alcuni dei franchise che più sono rimasti nel cuore dei videogiocatori, tra cui troviamo sicuramente quelli di Assassin's Creed, Prince of Persia, Far Cry, Beyond Good & Evil e altri ancora.

Come segnalato dall'utente Timur222, che stava evidentemente spulciando tra le informazioni riguardanti i collaboratori dell'azienda francofona, Ubisoft può vantare ad oggi un totale di 950 milioni di utenti distribuiti su un catalogo di 200 videogiochi. Si tratta di una cifra davvero impressionante, che certifica l'assoluta importanza ricoperta dall'azienda all'interno delle dinamiche dell'industria.

Tra i più recenti artefici di questo immenso successo figurano certamente i capitoli della serie di Assassin's Creed, che ha ricevuto nuovo slancio con il filone action-RPG inaugurato con Origins e proseguito poi con Odyssey e Valhalla, ma anche Far Cry, Watch Dogs, For Honor, Mario + Rabbids Kingdom Battle, Rainbow Six Siege, e via dicendo. Il trend positivo di Ubisoft lascerebbe presagire che la cifra, probabilmente inclusiva di tutti gli account raccolti all'interno di Ubisoft Connect (precedentemente uPlay), sia destinata a crescere.

Tra i progetti più rilevanti all'orizzonte per Ubisoft, troviamo sicuramente il vociferato Assassin's Creed Tournament, mai annunciato ufficialmente ma che secondo i rumor uscirà nel 2022 e sarà ambientato durante il periodo della Guerra dei Cent'anni. La compagnia ha poi in previsione Far Cry 6, la modalità multiplayer online di Watch Dogs Legion, e Rainbow Six Quarantine/Parasite, nel mentre la divisione di Chengdu sta apparentemente sviluppando un misterioso AAA per Nintendo Switch.