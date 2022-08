Ubisoft avrebbe accantonato un Assassin's Creed mai annunciato, per un dubbio leak

Ultimamente c'è parecchio movimento attorno alla serie di Assassin's Creed: secondo le ultime voci di corridoio, infatti, ci sarebbero due capitoli di Assassin's Creed in lavorazione oltre ad Infinity. Ma secondo un rumor piuttosto dubbio esisterebbe un ulteriore progetto legato al franchise, tuttavia già accantonato da Ubisoft.

Su Reddit l'utente BenevolentHearts ha riportato informazioni su un fantomatico Assassin's Creed Titans, spiegando di averle ricevute da un presunto technical artist di Ubisoft al lavoro sul gioco. La fonte avrebbe rivelato che i lavori su Titans sarebbe stati messi in pausa a tempo indeterminato e tutto il team sarebbe stato spostato su Assassin's Creed Infinity, assoluta priorità per la compagnia francese.

Tra i dettagli condivisi da BenevolentHearts si parla di uno sviluppo completo al 40% nel momento in cui è stato interrotto, con i giocatori che avrebbero potuto creare tramite editor il proprio protagonista che si sarebbe poi ritrovato intrappolato nell'Animus nei panni di un Assassino assieme ad altri utenti, con lo scopo di trovare una via di fuga. Assassin's Creed Titans avrebbe poi riutilizzato alcune creature viste in Immortals Fenyx Rising, come il Cerbero, l'Idra ed il Minotauro, oltre ad aggiungerne di inedite, come lo Jotunn ed il Kraken che tuttavia non sarebbero mai stati effettivamente realizzati.

Infine, Il presunto Titans si sarebbe ricollegato ad Assassin's Creed Odyssey ed Assassin's Creed Valhalla, con comparse di Kassandra e di Eivor in versione maschile (fatto, questo, che lascia perplessi considerato che la versione femminile di Eivor è quella generalmente considerata canonica da Ubisoft).

Non essendoci altre fonti concrete sull'esistenza e successivo stop di Assassin's Creed Titans al di fuori di Reddit, a maggior ragione è fondamentale prendere con le pinze questi dubbi dettagli, alla luce anche delle incessanti voci sul futuro del franchise: ricordiamo ad esempio che la finestra di lancio di Assassin's Creed Rift sarebbe stata spostata, secondo quanto appreso dal giornalista Jason Schreier.