Ubisoft+ accoglie gli indie di terze parti: anche Lake tra le novità del catalogo

Purtroppo nel corso dell'Ubisoft Forward non è stato annunciato il tanto chiacchierato arrivo di Ubisoft+ in Xbox Game Pass, ma il servizio ad abbonamento dell'azienda francese è comunque stato il protagonista di un annuncio.

Proseguendo l'iniziativa che ha avuto il via all'inizio della scorsa estate con l'inclusione nel catalogo di The Last Friend, il gioco arcade sviluppato da The Stonebot Studio, e A Normal Lost Phone, l'avventura di Accidental Queens, Ubisoft ha annunciato ufficialmente che il suo servizio ad abbonamento mensile accoglierà regolarmente produzioni di team indipendenti. Per questo motivo, si aggiungono da oggi a Ubisoft+ anche Astrologaster (Nyamyam), Evan's Remains (Maitan69), Fell Seal: Arbiter’s Mark (6 Eyes Studio) e Lake (Gamious).

Ubisoft ha specificato che ciascun prodotto introdotto nel catalogo resterà disponibile per almeno sei mesi per tutti gli abbonati. Ovviamente i videogiochi indipendenti andranno ad affiancare le grandi produzioni che entreranno a far parte del servizio e, a tal proposito, Skull & Bones sarà gratis per gli utenti Ubisoft+ sin dal lancio.

Chiunque fosse interessato al servizio, potrà inoltre approfittare di un periodo di prova a Ubisoft+ Multi-Access, che garantisce l'accesso su PC, Google Stadia ed Amazon Luna. Gli utenti potranno attivare il periodo di prova entro e non oltre il prossimo 10 ottobre 2022, tramite il sito ufficiale.